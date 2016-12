Silvester auf einem Konzert verbringen

Schon geplant, wo zu Silvester gefeiert wird? Zuhause mit der Familie oder gemeinsam mit Freunden auf einer Party? Oder vielleicht einmal etwas komplett anderes...

Wie wäre es mit einem spontanen Ausflug nach Las Vegas? Dort gibt Bruno Mars heuer am 31.12. ein Konzert.

The #24kMagic album and filter just landed on @musical.ly ... and I think the game just changed? 🤔 Ein von Bruno Mars (@brunomars) gepostetes Video am 29. Nov 2016 um 15:47 Uhr

Und er ist nicht der Einzige, der dieses Silvester ordentlich Gas gibt. Ihm folgen außerdem Stars wie Justin Bieber, Coldplay, Mariah Carey, Robbie Williams und und und...

Coldplay

Die Band „Coldplay“ spielt am 31. Jänner in Yas Island Abu Dhabi. Als Teil ihrer „A Head Full Of Dreams“- Tour, kann dieses Konzert nur ein absoluter Wahnsinn werden.

Harmonica carnage with Aussie cricket legend Shane Warne. R42 #ColdplayMelbourne Ein von Coldplay (@coldplay) gepostetes Foto am 10. Dez 2016 um 7:17 Uhr

Robbie Williams

So lange war es damals ruhig um den Sänger, man wusste nicht, ob es jemals ein Comeback geben wird. Heute ist er nicht mehr wegzudenken.

Hope you enjoyed #TheHeavyEntertainmentShow See you on tour next year! Ein von Robbie Williams (@robbiewilliams) gepostetes Video am 5. Dez 2016 um 14:29 Uhr

Vielleicht war es die Hochzeit mit Ehefrau Ayda Field Williams? Auf jeden Fall ist Robbie nicht zu bremsen. Auch am 31. Jänner nicht. Denn da tritt er zusammen mit seinen bezaubernden Tänzerinnen in London beim Big Ben auf.

Mariah Carey

Die 46-jährige ist bekannt für viel Glitzer, viel Haut und eine Menge Bling Bling. Passend dazu singt sie zu Silvester auf dem Times Square in London.

Lambs! My @maccosmetics beauty icon collection is finally available in stores ... just in time for the holidays! #MACMariahCarey 💄💋 Ein von Mariah Carey (@mariahcarey) gepostetes Foto am 15. Dez 2016 um 5:59 Uhr

Justin Bieber

Aaaaaach , Justin... Der Mann, der unsere Herzen höher schlagen lässt, spielt zu Silvester an ... einem Pool?

"I dont know What I'm doing But it feels so right " - Justin Bieber 😂 👉🏽 @drewbieber Ein von Justin Bieber (@justnbieber) gepostetes Video am 28. Dez 2016 um 4:07 Uhr

Wer das nötige „Kleingeld“ zur Hand hat, kann sich für 500 Dollar ein Ticket für das Justin Bieber Konzert kaufen. Für einen Aufpreis von insgesamt 50.000 Dollar bekommt man dann noch eine zusätzliche Lounge für bis zu 25 Gäste an einem Pool. (NL)

„Die Ö3-Musikshow“ mit Benny Hörtnagl, 24. November 2016