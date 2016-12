Tesla Fahrassistent rettet Leben

Das vordere Auto bremst abrupt, der Tesla gibt ein Warnsignal aus und bremst. Der Wagen vor ihm überschlägt sich mehrere Male. Die Insassen im Tesla bleiben unverletzt.

Auf Twitter ist ein Video aufgetaucht, das die Situation aufgezeichnet hat. Im Video sieht man, wie der Fahrassisten des Teslas die Gefahr erkennt und ein Warnsignal abgibt. Der Wagen bleibt stehen und entkommt somit einem Unfall der tödlich hätte enden können.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR — Hans Noordsij (@HansNoordsij) 27. Dezember 2016

Hans Noordsij, der Mann, der das Video veröffentlicht hat beteuert: das Auto wäre von selbst stehen geblieben. Doch damit können sich nicht alle Twitter-User anfreunden. „Strange that you can hear the AP disconnect-sound. That comes only on if you hit the brakes manually.“ Zu Deutsch: „Komisch, dass man das AP-Unterbrechungs-Geräusch hört. Das kommt nur, wenn man die Bremsen selbst betätigt.“ Bleibt also offen, ob der Tesla tatsächlich automatisch einen Unfall verhindern konnte. Fest steht aber: Der Fahrassistent konnte den Fahrer rechtzeitig vorwarnen. (NL)