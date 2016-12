Pokemon Company

Google-Charts weltweit: Trump vs. Pokemon 0:1

Bei der US-Präsidentschaftswahl konnte ihn niemand stoppen, doch gegen den Hype um Pokémon Go ist auch der künftige US-Präsident Donald Trump machtlos: Das Smartphone-Spiel war in diesem Jahr weltweit der meistgesuchte Begriff bei Google, wie der US-Internetkonzern am Mittwoch bekanntgab.

Dahinter folgte Apples iPhone 7. Trump muss sich demnach mit dem dritten Platz begnügen, gefolgt vom verstorbenen US-Popstar Prince.

Bei der Personensuche belegte Trump aber den ersten Platz. Sein Name wurde nach Angaben des Internetriesen in den vergangenen zwölf Monaten am häufigsten gegoogelt. Die unterlegene US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton lag demnach auf dem zweiten Rang vor US-Schwimmstar Michael Phelps. Trumps Frau Melania belegte den vierten Platz.

US-Wahl vor Olympia und Brexi

Im Bereich Nachrichten landete laut Google die US-Präsidentschaftswahl auf dem Spitzenplatz. Dahinter folgten die Olympischen Spiele in Rio und der Brexit.

Trump und US-Wahl in Österreich kein Thema

Die Österreicher hat die US-Wahl kalt gelassen, zumindest laut Auswertung der Google-Anfragen 2016. Der meistgesuchte Begriff in Österreich war im abgelaufenen Jahr die UEFA Euro 2016, gefolgt von Pokemon Go und David Bowie. Auf dem vierten Platz landet die Bundespräsidentenwahl vor Hannes Arch auf der Fünf.

Bei der Suche nach Politikernamen hat sich Donald Trump hingegen vor Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer durchsetzen können. Bundeskanzler Christian Kern landet erst nach Hillary Clinton auf dem fünften Rang.

