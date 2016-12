dycj / AP / picturedesk.com

Victoria Beckham wird von der Queen geadelt – also vielleicht

Victoria Beckham hat die Etikette gebrochen und schon vor der offiziellen Veröffentlichung der Nominiertenliste verraten, dass sie den Order of the British Empire erhalten wird.

Der Order of the British Empire ist ein Verdienstorden, der in den beiden höchsten Stufen sogar zum Tragen des Titels „Dame“ - bei den Herren „Sir“ - berechtigt und einer Erhebung in den nichterblichen Adelsstand entspricht - sozusagen der Ritterschlag. Dass Victoria Beckham diese Ehre zuteil wird, ist noch nicht offiziell und hätte eigentlich bis zur Veröffentlichung der Nominiertenliste geheim bleiben sollen. Aber das ehemalige Spicegirl hat sich nicht zurückhalten können und seiner Familie zu den Feiertagen davon erzählt. Die Neuigkeit hat dann schnell die Runde gemacht hat, berichtet die britische „Daily Mail“ online.

Welchen Rang des Ordens Victoria Beckham erhält, ist noch nicht bekannt. Damit steht auch noch nicht fest, ob sie tatsächlich geadelt wird. Nominiert wurde sie jedenfalls für ihre Verdienste als Designerin und für ihre Wohltätigkeitsarbeit. Ehemann David erhielt bereits 2003 den OBE, allerdings nicht in einer der beiden höchsten Stufen. (WJLED)