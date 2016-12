Claudia Stöckl / Hitradio Ö3

Die meistgeklickten Gäste in „Frühstück bei mir“ 2016

Für diese Gäste in „Frühstück bei mir“ haben sich die User von oe3.ORF.at im Jahr 2016 ganz besonders interessiert...

1: Norbert Hofer & Alexander van der Bellen

Zwei Stunden, zwei Gäste. So gesehen war die Stichwahl um das Präsidentenamt ideal für „Frühstück bei mir“. Je eine Stunde lang haben Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen am 15. Mai über ihre persönlichen Seiten abseits der Politik erzählt – über Patchworkfamilie und Eheleben, Lebenskrisen, Sehnsüchte und Zukunftspläne, falls der berufliche Weg doch nicht in die Hofburg führt.

2: Richard David Precht

Er gilt als Popstar. Um Musik ist es im Frühstück mit Richard David Precht allerdings nicht gegangen. Im Gespräch mit dem erfolgreichen Philosophen waren vielmehr die Wahlmüdigkeit, die Tugenden der Politiker und das schlechte Ergebnis der Mathe-Zentralmatura die beherrschenden Themen. Kein leichtes Frühstück, aber eines, das die Ö3-Hörer gerne mitverfolgt haben.

3: Dariadaria

Mit rund 300.000 Klicks monatlich zählt sie zu Österreichs erfolgreichsten Bloggern. Auch auf oe3.ORF.at haben die User fleißig reingeklickt, als Dariadaria mit Claudia Stöckl gefrühstückt hat. Grund dafür ist nicht zuletzt Dariadarias Hund gewesen. Den, so hat sie im Talk verraten, ernährt sie nämlich zum Teil auch vegan. Das geht gar nicht, war der Tenor vieler Ö3-Hörer, die auf unserer Facebook-Seite, per Mail und per Telefon Stellung zur Sendung genommen haben. Das Frühstück des Hundes als Aufregen in „Frühstück bei mir“.

