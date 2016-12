www.earthcam.com / Screenshot

Zu Silvester überall gleichzeitig sein

Noch immer nicht entschieden, wo zu Silvester gefeiert werden soll? Auf dieser Website sieht man die beliebtesten Silvester Hotspots der Erde live.

Auf diesem Portal kann man am 31. Dezember via Webcams rund um die Welt den Jahreswechsel gleich mehrfach quer durch alle Zeitzonen live miterleben. Einfach auf „Worldwide Cams“ klicken und zuschauen, wie am anderen Ende der Welt das Neujahrsfeuerwerk gezündet wird. (WD/NL)

Hier geht’s zur Webcam.