Mädchen bekommt Teddy mit Stimme des verstorbenen Opas

Rührende Bilder. Auf Twitter geht derzeit ein Video um, das ein kleines Mädchen zu Weihnachten zeigt. Ihr Geschenk: Ein Teddy mit der Stimme ihres verstorbenen Opas.

„Mein Großvater ist dramatischer Weise letztes Jahr von uns gegangen und meine Tante hat meiner Schwester einen Teddy Bären besorgt, der die Stimme unseres Großvaters aufgezeichnet hat.“ - schrieb die Twitter-Userin.

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice😢❤️ pic.twitter.com/zdjUaghISr