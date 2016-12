Puppe enthüllt: So singt Emma Watson in „Beauty and the Beast“

Das haben sich die Produzenten von „Die Schöne und das Biest“ vermutlich anders vorgestellt: Die erste Hörprobe von Emma Watson als Belle gelangt durch eine Puppe in einem Spielwarengeschäft an die Öffentlichkeit.

Im März feiert die Realverfilmung von „Die Schöne und das Biest“ Premiere. Typisch Disney und entsprechend der Zeichentrickvorlage gibt es auch in dieser Umsetzung einige Lieder, die von den Darstellern selbst gesungen werden. So singt Emma Watson als Belle zum Beispiel „Something There“. Wie das klingt, wussten bisher nur direkt in das Projekt involvierte Personen. Das hat sich nun schlagartig geändert: In einem Spielwarengeschäft sind die ersten Puppen zum Film aufgetaucht. Da die Belle-Puppe mit einem Soundchip bestückt ist, der eine Originalaufnahme aus dem Film wiedergibt, ist Emma Watsons Belle-Interpretation kein Geheimnis mehr. So klingt sie:

