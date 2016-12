Pixabay

Diese zehn Hits feiern 2017 ihren 20. Geburtstag

Warum zu Silvester nur auf das abgelaufene Jahr zurückblicken? Wir werfen unseren Blick ganz weit zurück - ins Jahr 1997: Wir gratulieren diesen zehn Hits zum 20. Geburtstag.

Happy Birthday!

Der Hit des Jahres 1997

Der absolute Tophit des 1997 hat einen traurigen Hintergrund. Elton John schrieb seinen 1973 entstandenen Song „Candle In The Wind“ für das Begräbnis von Lady Diana, die am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris gestorben ist, umgetextet und bei ihrem Begräbnis gespielt. Die Nummer wurde umgehend zum weltweiten Superhit. Allein in Österreich war „Candle In The Wind“ 18 Wochen lang auf Platz Eins der Ö3-Austria Top 40.

Der Hit des Jahres 1998, geboren 1997

Ein Song sticht aus unserer Aufzählung heraus: „My Heart Will Go On“. Der Titelsong aus dem Blockbuster „Titanic“ stammt zwar aus 1997. Nachdem die Nummer allerdings erst am 7. Dezember 1997 veröffentlicht worden ist, feierte Celine Dion damit erst im Jahr 1998 einen unglaublichen Chartserfolg. Fünf Wochen lang war „My Heart Will Go On“ an der Spitze der Ö3-Austria Top 40.

