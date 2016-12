Die Top 3 Tierstorys im Jahr 2016 auf oe3.ORF.at

Von kurios über süß bis traurig - die 2016 am häufigsten geklickten Storys auf oe3.ORF.at:

1: Riesenanaconda

Bei den Bauarbeiten für einen Staudamm haben brasilianische Arbeiter im September nach einer kontrollierten Sprengung ihren Augen kaum getraut: In einer Höhle entdeckten sie eine Anaconda riesigen Ausmaßes. Die Schlange war Medienberichten zufolge mehr als zehn Meter lang, einen Meter dick und über 400 Kilogramm schwer.

Rekordverdächtige Anaconda in Brasilien entdeckt

Construction workers discover HUGE anaconda on a Brazilian building site https://t.co/SYPVfOIN1g pic.twitter.com/stx4oZTTLg — Daily Mail Online (@MailOnline) 25. September 2016

2: Trauer um Wiener Pandamännchen

Der Tiergarten Schönbrunn durfte sich in diesem Jahr über die Geburt von Zwillingen freuen. Am 9. Dezember versetzte dann allerdings eine Todesmeldung der allgemeinen Freudenstimmung einen Dämpfer. Das 16 Jahre alte Panda-Männchen Long Hui verstarb während einer Not-Untersuchung. Wie eine pathologische Untersuchung schließlich ergab, hatte Long Hui ein Gallengangskarzinom mit Metastasen in mehreren Organen.

Schönbrunn: Trauer um Panda-Männchen Long Hui

APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN

3: So heißen die Pandazwillinge

Zumindest eine Wahl ist 2016 ohne Probleme über die Bühne gegange. Zwei Wochen lang konnte online darüber abgestimmt werden, wie das Pandamännchen heißen soll. „Fu Ban“ („Glückliche Hälfte“, „Glücklicher Gefährte“) hat die meisten der 12.000 abgegebenen Stimmen bekommen. Den Namen für das Weibchen hat der Tiergarten festgelegt. Es heißt „Fu Feng“ („Glücklicher Phönix“). Diese Neuigkeit was am 3. November topgeklickt auf oe3.ORF.at.

So heißen die Pandazwillinge in Schönbrunn

