Der dümmste Verbrecher 2016

Ein Mann kommt in eine Pfandleihe und gibt sich als Kunde aus. Er schrieb seine kompletten Daten auf, ließ sogar seinen Fingerabdruck dort. Danach raubt er den Laden aus.

Also fassen wir das kurz zusammen: Ein Mann raubt eine Pfandleihanstalt aus. Allerdings ist er davor dumm genug, seine gesamten Daten ins das Formular zu schreiben. Fingerabdruck und Kopie des Führerscheins inklusive.

Die Polizei findet den Vorfall recht witzig und postet das ganze online. Man solle es ihnen nicht so leicht machen, denn dann „macht das Polizeispielen ja gar keinen Spaß mehr.“

Es hat sich herausgestellt, dass der Dieb von gestern genau so schlecht im Versteckenspielen ist, wie im Ausrauben. Sie haben ihn gleich am nächsten Morgen ausfindig gemacht, zusammen mit all seinen Drogen und der Beute. (NL)