Emma Watson versteckt Bücher

Die Harry Potter Darstellerin Emma Watson versteckt Bücher in U-Bahn Stationen. Damit ist sie Teil einer größeren Aktion, bei der sogenannte „Bücherfeen“ Lesestoff an öffentlichen Plätzen verstecken und sie für andere bereit stellen.

Ziemlich coole Sache, an der die Schauspielerin da beteiligt ist. Sie war in einer U-Bahn-Station unterwegs und verteilte dort Bücher von „Mom & Me & Mom“.

"Ich habe heute ein paar Ausgaben von „Mom & Me & Mom" für @booksontheunderground in der U-Bahn Station versteckt! Seht doch morgen einmal nach, ob ihr welche findet!“

Der Gedanke dahinter: Gratis Lesestoff für jeden. Danke Emma! :-) (NL)