Pilot fliegt „Happy New Year“ in die Luft

Der Amateur-Pilot aus Buckingham in England wollte seinen Piloten- Kollegen ein gutes, neues Jahr wünschen und so ist er in sein Kleinflugzeug eingestiegen und so lange herumgeflogen, bis seine Fluglinie „Happy NY“ ergeben hat.

Zu sehen war der fröhliche Neujahrsgruß auf der Seite Flightradar 24, einer Seite, die Piloten nutzen. Insgesamt ist Pilot Ben Davis 2 Stunden und 23 Minuten geflogen und hat den Schriftzug in einem duchgezeichnet. Eine Unterbrechung oder ein Fehler hätten ihm nicht passieren dürfen, sagt er gegenüber dem Nachrichtensender CNN, dann wäre der Neujahrsgruß schief gegangen und er hätte von Neuem beginnen müssen.