Von der Kiss Cam erwischt: Eishockeyfan küsst sein Bier

Da sitzt man als Zuschauer bei einem Eishockeymatch und wird von der Kiss Cam erwischt. Was tun? Ein Fan hatte auf diese Frage seine ganz eigene Antwort.

Die Kiss Cam sorgt immer wieder für ungewöhnliche Momente. So auch bei der Junioren-Eishockey-WM in Toronto. Dort wurde ein Fan der slovakischen Mannschaft mit seiner Freundin erwischt. Die junge Frau wollte allerdings auf keinen Fall vor der Kamera einen Kuss abliefern und drehte sich weg. Der Fan wusste allerdings sofort, wofür sein Herz tatsächlich schlägt und hat es allen in der Halle gezeigt:

(WJLED)