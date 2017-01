ANGELA WEISS / AFP / picturedesk.com

Mariah Carey vs. Playback 0:1

Silvester am Times Square in New York ist legendär. In Erinnerung bleiben wird die Silvester-Show 2016 vom Times Square auf jeden Fall Mariah Carey. Die hat dort den vielleicht schlechtesten Auftritt des Jahres hingelegt.

Das Setting war vielversprechend: 23:40 Uhr am Silvesterabend. Der New Yorker Times Square war voller Menschen. ABC sendete live in die US-Haushalte. Eigentlich die idealen Zutaten für Mariah Carey, diesen Abend unvergesslich werden zu lassen. Allerdings kam es am Ende ganz anders - Mariah Carey kämpfte mit dem Playback...

Die TV-Bilder lassen durchaus Interpretationsspielraum. Wie es aussieht, hatte sich die Sängerin ein Vollplayblack erwartet, wurde dann aber von einem Halbplayback überrascht, zu dem sie die Singstimme liefern sollte. Zudem gab die Sängerin ihren Ohrhörer aus dem Ohr, was darauf hinweist, dass auch da nicht alles wunschgemäß verlief.

ANGELA WEISS / AFP / picturedesk.com

Das Resultat war jedenfalls ein verpatzter Auftritt vor Millionen Zuschauern. Nicht die beste Art, ein Jahr zu beschließen.

Auf Twitter äußerte sich Mariah Carey zum verpatzten Auftritt:

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) 1. Januar 2017

(WJLED)