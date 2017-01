Statt Rotwein und Käse ab sofort Rotwein IN Käse

Wie wäre es mit einer neuen Variante von Rotwein und Käse?

In einem Internetvideo wird eine ganz neue Art des Wein- und Käsegenusses propagiert: Da wird der Rotwein einfach aus dem Käse genippt. Wer’s ausprobieren will, braucht eine dieser Silikonformen, mit denen man üblicherweise Schanpsgläser aus Eis macht. Nur füllt man statt des Wassers einfach geschmolzenen Käse ein. Sobald der wieder hart geworden ist, kann der Genuss beginnen. Wie das aussieht? So:

These cheese shot glasses take wine and cheese to a WHOLE new level. 🍷🧀 #eatthetrend with @brandimilloy Ein von POPSUGAR Food (@popsugarfood) gepostetes Video am 28. Dez 2016 um 11:20 Uhr

(WJLED)