Peter Kirschner / ChromOrange / picturedesk.com

Astronaut ruft zu Raumfahrt-Literaturwettbewerb auf

Von seinem aktuellen Standort in der Internationalen Raumfahrtstation ISS aus hat der französische Astronaut Thomas Pesquet junge Leute bis zu 25 Jahren zu einem Literaturwettbewerb aufgerufen.

Pesquet erinnerte in seinem gestrigen Aufruf daran, dass er selbst in jungen Jahren von der Geschichte des „Kleinen Prinzen“ von Antoine de Saint-Exupéry in den Bann gezogen worden sei. Eine Jury aus Astronauten, der Raumfahrtindustrie und aus der literarischen Welt soll zehn Finalisten auswählen - fünf aus Frankreich und fünf aus anderen Teilen der Welt. Pesquet wird dann die Sieger in den beiden Kategorien festlegen und am 6. April von der ISS aus verkünden.

(dpa)