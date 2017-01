Facebook löscht Foto von nackter Neptun-Statue

Facebook hat erneut wegen einer verunglückten Löschaktion für Wirbel gesorgt. Das Online-Netzwerk entfernte ein Foto von der Seite einer italienischen Nutzerin, das eine nackte Neptun-Statue aus dem Zentrum Bolognas zeigt.

Wie der britische „Telegraph“ berichtete, begründete Facebook seine Entscheidung mit dem „sexuell expliziten“ Inhalt. Das Bild verstoße gegen die Werberichtlinien des Unternehmens, hieß es. Die Nutzerin hatte das Foto der Renaissance-Figur gepostet, um damit ihre Facebook-Seite über Geschichten aus Bologna zu bewerben.

Facebook 'censors' nude statue of sea god Neptune, the well-known Renaissance symbol of northern Italian city https://t.co/zG9uOHUdoR