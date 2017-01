Primark

Fashion Shows 2017: Ist die Zukunft „unisex“?

Doch hinter diesem Programmablauf sind Prozesse im Gange, die das ganze System ins Wanken bringen könnten. Einige sprechen bereits von einer Revolution.

Der Aufruhr begann im Februar 2016. Damals verkündete Christopher Bailey, der kreative Kopf von Burberry, er werde künftig die Frauen- und Männermode in einer einzigen Show präsentieren.

Models backstage at the @Burberry show: hand-sewn sequins with glitter embellished eyes #LFW Ein von Burberry (@burberry) gepostetes Foto am 22. Feb 2016 um 5:10 Uhr

Die Branche war perplex. Zu unumstößlich galten ein paar Grundsätze: Zeitlich getrennte Termine für die Frauen- und Männerkollektionen. Und gezeigt wird Mode für die übernächste Saison. So waren schließlich Produktionsabläufe, Ordertermine und Lieferrhythmen ausgerichtet. Burberry stellte also ein ganzes System in Frage.

Military meets metallic on the @Burberry runway #LFW Ein von Burberry (@burberry) gepostetes Foto am 23. Feb 2016 um 7:17 Uhr

Männer- und Damenmode zusammen

Jetzt, kurz vor der neuen Schauenrunde, zeigt sich: Immer mehr Modehäuser entscheiden sich für die gemischte Show. Darunter sind mit Gucci, Bottega Veneta, Dsquared2, Kenzo, Paul Smith und Calvin Klein einige der bekanntesten Namen.

Night blooms: the Calvin Klein Platinum Floral Exposure line features botanical prints on sleek silhouettes. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The Platinum Floral jogger is available now. Link in profile to shop [US]. Ein von Calvin Klein (@calvinklein) gepostetes Foto am 3. Okt 2016 um 14:50 Uhr

„Diese Entscheidung ist die natürliche Konsequenz aus meiner Sicht auf die Mode, die Frau und Mann als Einheit versteht“, so begründet Guccis Kreativchef Alessandro Michele diesen Schritt. Ähnlich hört es sich bei Dan und Dean Caten an, den beiden Machern hinter Dsquared2: „Wenn wir Mode für den Mann entwerfen, denken wir automatisch auch an die Frau - und umgekehrt.“

Günstiger

Vielleicht gibt es aber auch wirtschaftliche Gründe. „Das Luxussegment wächst nicht mehr so stark. Durch eine Zusammenlegung der Schauen lassen sich Kosten sparen“, wie Michael Werner, Chefredakteur des Branchenmagazins „TextilWirtschaft“, anmerkt. Immerhin steckt in einer Show, je nach Aufwand, ein hoher sechsstelliger Betrag, nicht selten sogar mehr.

Mit einem Klick kaufen

Noch radikaler ist aber der Ansatz, der sich hinter „see now buy now“ verbirgt, der sofortigen Verfügbarkeit der auf dem Laufsteg gezeigten Mode. Es wäre die Umwandlung der Trendvorschau zum Verkaufsevent. Bereits vollzogen haben diesen Wechsel neben Burberry unter anderem auch Tommy Hilfiger und Tom Ford.

Some brunch. Some box. Either way, make moves! Link in bio to shop Gigi's activewear. Amazing shot by @harpersbazaarus for the #TOMMYXGIGI launch Ein von Tommy Hilfiger (@tommyhilfiger) gepostetes Foto am 4. Dez 2016 um 11:41 Uhr

Möglich wurde das erst durch das Internet. Die Shows, früher ausgewählten Journalisten und Einkäufern vorbehalten, flimmern heute per Live-Stream auf jeden Computer. Und dann, so das Argument der „see now buy now“-Befürworter, könnte man die dort gezeigte Mode doch gleich den aktuellen Konsumbedürfnissen der Menschen anpassen.

Directly from the AW16 Runway – the new limited edition collection. #TOMFORD #TFBEAUTY #TFAW16 #LIPCONTOURDUO Ein von TOM FORD (@tomford) gepostetes Foto am 16. Sep 2016 um 13:02 Uhr

Altbewährt

Michael Werner hält dagegen: „Luxus definiert sich auch über Begehrlichkeit, Entschleunigung und Limitierung.“ Aus diesem Grund halten zum Beispiel auch die großen französischen Traditionshäuser wie Hermes, Louis Vuitton oder Dior derzeit (noch) nichts von dieser Idee.

Backstage at the #LVAW16 Show by @nicolasghesquiere. Watch the show now on louisvuitton.com (link in bio) #LouisVuitton #PFW Ein von Louis Vuitton Official (@louisvuitton) gepostetes Foto am 9. Mär 2016 um 10:34 Uhr

Auf den kommenden Fashion Weeks in London, New York, Mailand und Paris dürfte das Nebeneinander der verschiedenen Konzepte nun für einige Verwirrung sorgen - selbst bei den professionellen Besucherinnen und Besuchern. Und allen ist schon jetzt klar: den einen richtigen Weg für alle wird es nicht geben.

Our latest editorial is up now featuring @palladium_boots @topshop shot by the dreamy @sophiemayanne Hit the blog for more pictures of how we styled up their #PampaHi boots. #ootd #unisexflex #palladiumboots #snobshots #hypebae Ein von The Unisex Mode (@theunisexmode) gepostetes Foto am 14. Mär 2016 um 3:45 Uhr

(apa/ Anastasia Lopez)