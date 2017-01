Erstmals Afroamerikanerin zur NASA-Raumstation geschickt

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa schickt zum ersten Mal eine afroamerikanische Astronautin zur Internationalen Raumstation ISS.

Die Physikerin, studierte Raumfahrtingenieurin und frühere CIA-Mitarbeiterin Jeanette Epps soll im nächsten Jahr zur ISS fliegen, wie die Nasa mitteilte.

Culmination of a great week of training in Star City. pic.twitter.com/gUU1y319fM — Jeanette J. Epps (@Astro_Jeanette) 10. Dezember 2016

Etwa ein dutzend Afroamerikaner waren an US-Shuttleflügen beteiligt. Epps wird jedoch die erste Afroamerikanerin an Bord der ISS. Sie wurde im Juli 2009 in das Nasa-Programm zur Astronautenausbildung aufgenommen.

(afp)