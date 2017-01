Ed Sheeran löst sein Twitter-Rätsel auf

Ed Sheeran löst alle Rätsel auf. Seit Anfang des Jahres brachte er große Verwirrung unter seinen Twitter-Followern. Am Freitag postet er: Zwei neue Songs.

Nach einem Jahr Funktstille, verwirrte der Sänger Ed Sheeran seine Fans. Auf Twitter postet er im Dezember zuerst einfach nur ein blaues Bild. Am ersten Jänner folgte dann ein kurzes Video mit der Ankündigung, dass am folgenden Freitag neue Musik von ihm kommt.

Und gerade als wir alle dachten, die Geheimniskrämerei sei jetzt vorbei, postete er am nächsten Tag ein weiteres rätselhaftes Video.

Das gleiche knallblau, wie im ersten Posting, dazu ein Strich und zwei Punkte... Wir sind immer noch verwirrt.

When I was six years old I broke my leg... pic.twitter.com/IDIoHf5h8b

Die blaue Farbe zieht sich weiter durch die Videos seines Twitter-Accounts. Soll uns das auf das neue Album einstimmen? Nach tagelanger Verwirrung endlich ein erster Hinweis:

Am Freitag gab es dann die endgültige Auflösung.

Cause I’ve been away for a bit here’s two singles rather than one - Castle On The Hill & Shape Of You https://t.co/QuZMnEhS8P pic.twitter.com/VCznN8nLd4