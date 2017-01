Hauchdünne Fernseher zeigen gestochen scharfe Bilder

50 Jahre CES ! Was 1967 mit Transistorradios begonnen hat, ist heute - die größte Show für Consumer-Electronic der Welt. 165.000 Besucher – 3600 Aussteller.

Wer heute eine Hightechidee hat - muss da einfach dabei sein - sonst existiert man quasi nicht. Ö3 Hightechexperte Johann Puntigam ist heuer zum 10. Mal in Las Vegas.

Schärfer als scharf: 8k Fernseher

Gerade erst haben viele gelernt was ein 4k UHD Fernseher ist. Genau: 4 Mal schärfer als der fast neue Full-HD Fernseher im Wohnzimmer. Der letzte Schrei bei Fernsehern ist das aber nicht mehr. Hier auf der CES in Las Vegas wird gerade gezeigt – da geht noch mehr! Das neue Stichwort: 8k! Solche Fernseher waren im Vorjahr noch besondere Einzelstücke auf der größten Hightechmesse der Welt - Heuer findet man sie quasi schon an jeder Ecke.

Dabei ist vor allem die Frage ob diese superscharfen Fernseher jetzt schon Sinn machen. Nicht nur weil man mit freiem Auge kaum einen Unterschied zu 4k sieht – um einzelne Bildpunkte zu sehen muss man bei beiden Typen schon ganz nahe hingehen. – Es fehlt schlicht an Filmen und Geräten mit denen man damit Content aufnehmen kann. Netflix Amazon und Co.

beginnen ja gerade erst 4k Filme und Serien anzubieten. Allerdings sehen auch 4k Filme sehr überzeugend aus – auf diesen 8k Monstern. Die Software und Algorithmen zum Hochrechen der Filme arbeiten extrem gut. Wenn überhaupt 8k, dann nur für riesige Bildschirmdiagonalen.

Die doppelte gemoppelte Waschmaschine

Menschentrauben und riesigen Auflauf gibt´s in der Mitte der riesigen Messestands von LG – da geht´s aber nicht um Fernseher oder Ähnliches.

Die Stars sind hier Waschmaschinen mit zwei Trommeln. Damit kann man oben – im großen Fach - die Kochwäsche und gleichzeitig unten Feines – in der kleinen Trommel - waschen. Oder umgekehrt oder schnell man ein Teil im kleinen Fach.

Das Internet der Dinge auf der Hut vor Hackern

Autos, Türschlösser, Kühlschränke, Heizungen – Mittlerweile hängen Milliarden Geräte im Internet der Dinge. Sehr oft mit schwachen oder nie geänderten Passwörtern geschützt – bzw. von den Herstellern nur schlampig vor Hackern geschützt.

Dabei haben die es schon im letzten Jahr sehr oft auf die Rechenleistung solcher Geräte abgesehen um damit Großangriffe im Internet zu fahren – Ich hab mir das Problem auf der CES näher angesehen:

Hier findest du, was es sonst noch auf der größten Show der Welt für Consumer-Electronic gibt.