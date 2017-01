Nestle beginnt eine 180 Grad Wendung

Nestle sieht ein: das Süßigkeiten-Geschäft lohnt sich nicht. Jetzt wird eine neue Schiene gefahren. Sie wollen in das Gesundheits-Geschäft einsteigen.

Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern „Nestle“, bekannt für Marken wie Maggi, KitKat, Nescafe oder Nespresso - hat sich in eine Sackgasse manövriert. Konsumenten in aller Welt setzen zunehmend auf frische Nahrungsmittel, während Fertigprodukte zu Ladenhütern werden. Und Nestle - für viele der Inbegriff von Stabilität - wächst nicht mehr so stetig wie früher. Da tut frisches Blut gut: Der 51-jährige Deutsch-Amerikaner Schneider hat jahrzehntelange Erfahrung im Gesundheitsbereich - und genau den will Nestle ausbauen. Denn das Geschäft mit Spezialnahrung für alte oder kranke Menschen verspricht deutlich höhere Wachstumsraten als beispielsweise der vielerorts gesättigte Markt für Süßigkeiten.

Nestlé-Schöller

Ein neuer Plan: Raus aus weniger rentablen Bereichen wie dem US-Süßwarengeschäft oder Tiefkühlkost, rein in das zukunftsträchtige Gesundheitsgeschäft (Nestle Health Science).

Ein Plan mit Stolpergefahr

Für den Ausbau verantwortlich ist der neue Chef Schneider höchstpersönlich: Er leitet das Gesundheitsgeschäft sowie die Hautpflege-Sparte Nestle Skin Health künftig selbst. Am einfachsten zu bewerkstelligen wäre das geplante Wachstum mit Zukäufen, glauben Analysten. „Sie müssen entweder ganz groß zukaufen oder viele Akquisitionen stemmen, damit das für Nestle einen Unterschied macht - denn das Kerngeschäft ist groß“, sagt David Moss, Leiter der europäischen Aktieninvestments der Bank of Montreal.

An Finanzkraft mangelt es dem Schweizer Konzern aber nicht.

Die schwachen Wachstumsraten von Nestle dürften für Schneider nicht die einzige Herausforderung im neuen Job sein. In Amerika haben in den vergangenen Jahren aggressive Investoren die Branche umgepflügt - die sich nun auch verstärkt europäische Konzerne vornehmen könnten. Der Investor Nelson Peltz etwa war maßgeblich an der Abspaltung der „Milka“-Firma Mondelez von Kraft Foods beteiligt. Auch bei Pepsi hatte sich Peltz eingekauft - scheiterte aber mit dem Versuch, den Getränke- und Snackriesen aufzuspalten.(apa/NL)