Dieses Kleid wird Miss Austria tragen

Neugierig, welches Kleid unsere „Miss Austria“ bei den „Miss Universe“ Wahlen tragen wird?

Die Miss Austria Corporation entsendet bekanntlich auch heuer wieder eine Teilnehmerin zu den Miss Universe Wahlen, die am 30. Jänner 2017 diesmal auf den Philippinen stattfinden. Für Österreich wird die österreichische Miss Dajana Dzinic an den Start gehen und bei dieser Gelegenheit auch ein speziell vom internationalen Erfolgs-Designer Aviad Arik Herman entworfenes „National Costume“ tragen, der sich dafür ein Thema mit großem Erfolgspotential ausgedacht und ein spektakuläres National Costume zu Ehren des 50-Jahr-Jubiläums von „The Sound of Music“ für die österreichische Kandidatin entworfen.

Ines Thomsen

Ist das modern? Sind die XXL-Prints überhaupt noch in? 2015 waren die riesigen Muster gerade voll im kommen, wie damals die „Cosmopolitan“ berichtet. Erinnert doch ein bisschen an...

(Tanja Duhovich/NL)