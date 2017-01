Trump lästert via Twitter über Meryl Streep

„Meryl Streep ist eine der am meisten überbewerteten Schauspielerinnen...“ twitterte Donald Trump am Montag. Meryl Streep hielt am Vortag eine Rede bei den Golden Globes, bei der sie nicht gerade gut von dem zukünftigen Us-Präsident sprach.

Meryl Streep hatte während der Gala vor den Folgen von Trumps Verhalten gewarnt. Die eindrücklichste Szene des Jahres sei für sie nicht in einem Film gewesen, sondern als Trump in einer Wahlkampfrede die Bewegungen eines körperlich Behinderten nachgeäfft habe. „Dieser Instinkt, andere zu demütigen - wenn es von jemandem in der Öffentlichkeit vorgemacht wird, von jemand Mächtigem - zieht sich in den Alltag von uns allen“, sagte die 67-jährige Streep.

„Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle.“ Viele Galagäste im Saal reagierten sichtlich gerührt.

Trump kontert scharf zurück

Doch nicht jeder teilte diese Meinung. Der künftige US-Präsident selbst postet am Montag via Twitter, Meryl Streep sei eine überbewertete Schauspielerin.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Januar 2017

„Meryl Streep, eine der am meisten überbewerteten Schauspielerinnen in Hollywood, kennt mich nicht einmal aber attackierte mich letzte Nacht bei den Golden Globes. Sie ist eine ....."(NL/apa)