Clooney unterstützt Streep gegen Trump

„Sollten Sie nicht das Land regieren?“, fragte Clooney bei der Vorstellung einer neuen Doku-Serie als Reaktion auf Trumps Tweet, wie die britische Zeitung „The Guardian“ berichtete.

US-Schauspieler George Clooney (55) hat sich der Kritik Meryl Streeps (67) am designierten US-Präsidenten Donald Trump angeschlossen.

Streep hatte Trump in ihrer Rede bei den Golden Globes hart attackiert, Trump hatte Streep daraufhin als eine der am meisten überschätzten Schauspielerinnen Hollywoods bezeichnet.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....