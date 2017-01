fotogloria / EXPA / picturedesk.com

Fifa erhöht die Teilnehmern Zahl der WM-Teams

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird erstmals mit 48 Endrunden-Teilnehmern gespielt. Das entschied das FIFA-Council am Dienstag bei seiner Sitzung in Zürich. Dadurch wird auch die Anzahl der Spiele von 64 auf 80 steigen.

Statt der bisher acht Gruppen mit jeweils vier Teams wird es dann in der ersten Turnierphase 16 Gruppen mit je drei Mannschaften geben. Damit steigt die Gesamtzahl der WM-Spiele voraussichtlich von 64 auf 80 Partien. 2018 in Russland und 2022 in Katar findet die WM noch mit 32 Teams statt.

Europa hat derzeit mit 13 Startern das größte Kontingent. Infantino hatte besonders Afrika und Asien mehr WM-Teilnehmer versprochen. Für ÖFB-Präsident Leo Windtner war indes klar, dass auch Europa „entsprechend seiner sportlichen Stärke“ mehr Startplätze erhalten soll. „Wenn dabei überproportional nur andere Konföderationen profitieren, dann ist dies nicht im Sinne des Fußballs“, meinte Windtner.

Die Aufstockung stößt auf Kritik

Die Vereinigung der europäischen Fußball-Spitzenclubs hat die Entscheidung der FIFA für eine Aufstockung der WM-Teilnehmerzahl auf 48 Teams scharf kritisiert. „Wir können den Wert nicht erkennen, das aktuelle Format mit 32 Mannschaften zu verändern, das sich aus allen Perspektiven als perfekte Formel erwiesen hat“, hieß es in einer Pressemitteilung der European Club Association (ECA) am Dienstag.

