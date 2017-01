Schladming

Die Ö3-Wecker-Ski-Challenge 2017

Einmal im Leben einen Weltcup-Slalom fahren? Originalhang? Allen zeigen, dass Du fit für den Weltcup bist? Gecoacht von Skilegende Benni Raich? Der Ö3-Wecker macht’s möglich!

Die erste Ö3-Wecker Challenge des neuen Jahres steht an und führt das Ö3-Team nach Schladming. Dort findet am 24. Jänner das legendäre Nightrace statt. Schon traditionell messen sich Ende Jänner die besten Slalomfahrer der Welt beim Nachtslalom auf dem Zielhang der Planai. Über 50.000 Zuseher feiern ein Skifest.

Grund genug, die Ö3-Wecker Ski-Challenge auszurufen und zehn Ö3-Hörerinnen und Hörern einen „Once-in-a-Lifetime“-Moment zu bescheren – denn das gibt es nicht zu kaufen!

Martin Huber / EXPA / picturedesk.com

Timetable: 19. Jänner: Anmeldeschluss (12h)

24. Jänner: Schladming Nightrace

25. Jänner: Ö3-Wecker Ski-Challenge live im Ö3-Wecker

Die Challenge: „Schneller als der Letzte“

Wir wollen zeigen, dass es in der Ö3-Gemeinde Menschen gibt, die fit für den (Ski-) Weltcup sind!

Die Challenge diesmal lautet daher: Einer der 10 Kandidatinnen und Kandidaten des Ö3-Teams schafft es, die Zeit des Letztplatzierten zu unterbieten.

Das ist eigentlich unmöglich? Ja, vielleicht, aber wir versuchen es trotzdem. Man gönnt sich ja sonst nichts...und wenn uns der Weltcup eine Chance lässt, dann werden wir sie nützen.

Schladming Nightrace

Der Coach:

Die Ö3-Wecker Challenge hat es also in sich – und deswegen braucht es auch einen Coach - und zwar den besten: Skilegende und Schladming-Rekordsieger Benni Raich! Der Pitztaler hat den Nachtslalom in Schladming vier Mal gewonnen - er kennt den Zielhang der Planai wie kein Zweiter und wird dir mit Rat und Tat, Tipps, Tricks...und Waxl zur Seite stehen.

Unterstützt wird Benni vom Non-Skiing-Captain, Ö3-Mikromann Tom Walek.

Ö3-Wecker mit Robert Kratky am 13. Jänner 2017