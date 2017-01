Kölner baut Obdachlosen Wohnboxen

Ein Hobby-Schreiner baut kleine Wohnboxen und verschenkt sie. So müssten Obdachlose nicht mehr in der Kälte übernachten und hätten einen eigenen Schlafplatz, sagt er.

Sven Lüdecke wirft seine Kreissäge an und zerteilt ein Holzbrett. „Das muss genau 55 Zentimeter lang sein, damit es perfekt in das Dach passt“, erklärt der 39-Jährige. Seit Anfang November zimmert er kleine Wohnboxen für Obdachlose zusammen. In seinem Innenhof in Köln steht ein Exemplar, das noch in Arbeit ist.

Das Nötigste

Die Box misst 2,8 Quadratmeter, das ist nicht besonders groß, „aber immerhin ein besserer Schlafplatz als die Straße“, sagt Lüdecke. Rollen machen die Wohnkiste mobil, durch ein kleines Fenster fällt etwas Tageslicht. Stehen kann man in dem Mini-Haus nicht, zum Schlafen und Unterbringen von Hab und Gut reicht es aber.

Ein trockenes Zuhause

Sieben solcher Boxen hat Sven Lüdecke schon gebaut und Obdachlosen übergeben. Eine davon bekommt Andreas. Der 51-Jährige hat schon einen Schlüssel zu seiner Kiste, sie steht noch bei Lüdecke auf dem Hof. Noch schläft Andreas in einem Zelt in einem kleinen Waldstück am Rande Kölns. „Besonders nachts ist das unglaublich nass und kalt“, erzählt er. Die Wohnbox gebe ihm das erste Mal wieder das Gefühl, etwas Eigenes zu haben. „Und das ist wunderbar.“

Das Material wird allerdings privat finanziert

Die Berliner Caritas-Direktorin Ulrike Kostka beobachtet ähnliche Projekte in der Hauptstadt: „Obdachlosen einen Rückzugsort zur Verfügung zu stellen, finde ich gut und kreativ. Vor allem macht es auf die Situation der Menschen aufmerksam.“ Rund 600 Euro koste ihn eine der Boxen, sagt der Hobby-Schreiner. Er finanziere sie mit privatem Geld. Das sei aber bald aufgebraucht. Weitermachen will er trotzdem. „Wir bekommen Sachspenden von Firmen und ein Verein ist in Gründung.“ (dpa/NL)