3-jähriger „Falschparker“ erwischt

Da haben die Polizisten in Osnabrück in Niedersachsen in Deutschland nicht schlecht gestaunt: Vor dem Revier hatte jemand sein rotes Kinder-„Bobby-Car" abgestellt“:

Der Vorfall war schnell aufgeklärt: Der jährige Bub hatte schlicht keine Lust mehr gehabt, weiterzufahren. Man habe das Plastikauto sicherheitshalber bei der Polizeiwache abgestellt. Auf dem Rückweg aber dürften beide vergessen haben, es wieder mitzunehmen.

Als Verwarnung, so die Polizei, hat es für Jim auf der Wache eine Tafel Schokolade und ein Malbuch gegeben.