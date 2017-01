Frau lässt betrunkenen Ehemann aus Furcht vor Glätte ans Steuer

Schlimmer geht’s nimmer: Weil die Ehefrau bei Schneefall am Dienstagnachmittag in Lörrach in Deutschland Angst vor dem Fahren hatte, hat sie ihren Mann ans Steuer des Autos gelassen. Das wiederum war nur mit Sommerreifen ausgerüstet. Aber es kommt noch ärger:

Der Ehemann war nämlich betrunken und hat außerdem nicht einmal einen Führerschein gehabt. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes haben die Polizisten den Mann schließlich erkannt, von dem sie wussten, dass er nicht fahren darf. Die Beamten haben die Fahrzeugschlüssel konfisziert und den Fahrer angezeigt. Zugetragen hat sich das alles im Landkreis Baden-Württemberg.

