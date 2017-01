© SND

Liebe, Kitsch und Preiseregen

In der Geschichte der gerade verliehenen Golden Globe Awards hat kein Film mehr Preise abgeräumt als die Musicalromanze „La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone. Und bevor die kitschige Hommage and das Hollywood-Musical wahrscheinlich bald auch zum Oscar-Überflieger wird, startet sie diese Woche in den heimischen Kinos.

Die leidenschaftliche Schauspielerin Mia (Emma Stone) und der charismatische Jazzmusiker Sebastian (Ryan Gosling) suchen das große Glück in Los Angeles. Sie halten sich mit Nebenjobs über Wasser und nachdem sich ihre Wege zufällig kreuzen, verlieben sie sich Hals über Kopf ineinander. Gemeinsam schmieden sie Pläne für ihre Zukunft auf der Bühne und genießen den Zauber der jungen Liebe in „La La Land“ – der Stadt der Träume. Doch schon bald müssen Mia und Sebastian einsehen, dass sie Opfer bringen müssen um ihren Träumen näher zu kommen. Kann ihre Beziehung diesem Druck standhalten?

P.A. Straubingers Filmkritik

Ryan Gosling und Emma Stone spielen entzückend, dazu gibt´s schöne Bilder, knallbunte Tanznummern und ein, zwei Ohrwürmer.

Der Mix aus Romanze und nostalgischer Hollywood-Musical-Hommage läuft dabei aber nicht immer rund und kommt an kultige Vorbilder wie Moulin Rouge nicht heran.

Insgesamt mag „La La Land“ in dieser Award-Season vielleicht etwas überbewertet und zu insiderisch sein – aber Musicalfans kommen aber auf ihre Kosten.

Bringt 7 von 10 kitschig-nostalgische Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Filminfo

USA 2016 / Musical

Darsteller: Emma Stone, Ryan Gosling

Regie: Damien Chazelle

