Das soll Michael Jackson sein?! Paris Jackson ist sauer

Bereits die Ankündigung hat im vergangenen Jahr für Aufregung gesorgt: Der weiße Schauspieler Joseph Fiennes soll Michael Jackson verkörpern. Jetzt ist der erste Trailer online gegangen – und der übertrifft die schlimmsten Befürchtungen!

Michael Jacksons Fans sind genauso sauer auf die Produzenten von „Urban Myths“ wie seine Tochter Paris. Sie hat sich auf Twitter Luft verschafft:

@TheMJCast i'm so incredibly offended by it, as i'm sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11. Januar 2017

@TheMJCast it angers me to see how obviously intentional it was for them to be this insulting, not just towards my father, but my godmother liz as well — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11. Januar 2017

@TheMJCast where is the respect? they worked through blood sweat and tears for ages to create such profound and remarkable legacies. shameful portrayal — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11. Januar 2017

Paris Jackson spricht also von einer „beschämenden Darstellung“, von der sie sich „unblaublich beleidigt“ fühlt. Zurecht? Mach dir selbst ein Bild davon:

„Urban Myths“ ist eine britische TV-Reihe, in der wahre Geschichten die Grundlage für witzige, boshafte und zutiefst spekulative, halbstündige Episoden getreu dem Motto „was geschehen sein könnte“ liefern. Im vorliegenden Fall basiert die Story auf einer angeblichen Autofahrt, die Liz Taylor, Michael Jackson und Marlon Brando 2001 gemeinsam unternommen haben sollen. Damals waren aufgrund der Anschläge in New York alle Flüge gestrichen, also mietete man sich ein Auto und fuhr stattdessen. (WJLED)