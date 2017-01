Franz Neumayr / picturedesk.com

Starker Andrang in die Skigebiete

Die mittlerweile gute Schneelage in den Bergen lockt an diesem Wochenende viele Tagesgäste in die Skigebiete. Damit sind auch wieder längere Wartezeiten an den Grenzübergängen nach Bayern vorprogrammiert.

In Wien locken die Ferienmesse und die Vienna Autoshow zahlreiche Besucher an.

Endlich hat der Winter auch in den Skigebieten Einzug gehalten und sorgt für gute Pistenverhältnisse. Somit werden auch an diesem Wochenende wieder viele Tagesgäste und Winterurlauber auf den klassischen Reisestrecken in die Skigebiete und retour unterwegs sein.

Staugefahr besteht vor allem am Samstag zwischen 9:00 und 17:00 Uhr auf folgenden Strecken:

foto-begsteiger.com / picturedesk.com

In Tirol

auf der A12 Richtung Bregenz vor der Abfahrt Wiesing/Zillertal und Richtung Rosenheim im Raum Kufstein

auf der B169, im Zillertal - mit Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel

auf der B173, zwischen Söll und Kufstein

auf der B180, zwischen Prutz und Fließ

auf der B188, zwischen Kappl und See

auf der gesamten B179, der Fernpassstrecke, speziell vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Füssen. Auch hier wird der Verkehr nur blockweise durchgeschleust werden.

In Salzburg

auf der B311 zwischen Zell am See und Lofer

sowie auf der B178 Richtung Steinpass.

In der Steiermark

auf der B320 zwischen Schladming und Liezen

Staugefahr an den Grenzübergängen wegen Polizeikontrollen

A12, Kufstein-Kiefersfelden

A1, Salzburg-Walserberg

B1 bei Wals Richtung Bad Reichenhall

B155 Freilassing

auf der bayrischen A3 bei Pocking Richtung Passau

Ferienmesse und Vienna Autoshow in Wien

Am Messegelände in Wien locken bis Sonntag die Ferienmesse und die Vienna Auto Show tausende Besucher in den Prater. Staugefahr besteht besonders am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag rund um den Praterstern, auf der Ausstellungsstraße und am Handelskai. Am besten, du kommst mit der U-Bahn-Linie U2 (bis zu den Stationen Messe-Prater und Krieau)