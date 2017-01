Hitradio Ö3/Tina Ritschl

Pizzera und Jaus mit neuer Single im Ö3 Wecker

Für viele war 2016 ja ein Jahr zum Vergessen - für Pizzera & Jaus war es aber wahrscheinlich ein Jahr zum Einrahmen: Mit Jedermann gelingt der erste Nummer-1-Hit in den Ö3 Austria Top 40. Und auch 2017 beginnt schon super.

Die beiden sind nämlich weiter auf Erfolgskurs: 4 Singles haben die beiden schon gemeinsam aufgenommen: „Wir gewinnt“, „Absätze > Hauptsätze“, den Nummer-1-Hit „Jedermann“ und jetzt folgt der nächste Streich aus der Feder von Paul Pizzera und Otto Jaus:

„Eine ins Leben“

Pizzera & Jaus präsentieren ihr viertes Lied mit dem Titel „Eine ins Leben“. Der Song ist ab Freitag, den 13.1. für mindestens eine Woche lang ausschließlich im Radio zu hören.

Also, very old school: Sich einen Song im Radio wünschen, um ihn zu hören.

„Gib Dir selbst Dein Leben zurück“

„Eine ins Leben“ ist die basslastigste Einladung, sich selbst sein Leben zurückzugeben und eine Liebeserklärung ans Laissez-faire-Denken!

„Merk da des: an Scheiß musst du, es is dei Leben. Und wannst dann auf die Pappn foist, waßd du, du hast ois geben.“

Übrigens: Ab Herbst 2017 sind Paul Pizzera und Otto Jaus mit ihrem Musikkabarettprogramm „Unerhört solide“ auf Tour.

Steckbriefe

Paul Pizzera (28):

geboren in Deutschlandsberg

hat in der AHS mit Freunden eine Punkband gegründet

seit 2007 Kabarettist

2011 mit dem Grazer Kleinkunstvogel ausgezeichnet

Otto Jaus (33)

geboren 1983 in Wien

war Mitglied der Wiener Sängerknaben, hat am Konservatorium Schauspiel, Gesang & Tanz studiert und mit einem Stipendium 1 Semester an der Royal Academy of Music studiert, u.a. bei Bobby McFerrin

ist auf Opern-, Theater- & Musicalbühnen gestanden und hat sein eigenes Kabarettprogamm.

im Moment spielt er in Niavaranis „Romeo & Julia“ im Globe Wien den Sohn des alternden Romeos.

Ö3-Wecker mit Robert Kratky am 13. Jänner 2017