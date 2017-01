Montage Hitradio Ö3

Mein Sohn vergeudet sein Leben

Entscheidung gefällig? Philipp Hansa und Gabi Hiller helfen in der Ö3-Communityshow „Frag das ganze Land“ bei der Lösung der hartnäckigsten Dilemmas.

1. Dilemma (Friedrich, 54):

„Mein Sohn ist 33 und arbeitet 24/7. Er hat kein Wochenende und keine Freundin. Jetzt will ich mich als alter Mann eh nicht zu viel einmischen: Aber ist das gesund? Er hatte noch nie eine Langzeitfreundin, von Familie kein Spur, wenn er zu den Feiertagen mal nach Hause kommt, ist er stän-dig am Telefon. Ich glaub er ist nicht glücklich. Meine Frage: Legt sich das mit der Zeit wieder oder ist mein Sohn ein Workaholic? Wenn ja, was soll ich dagegen machen?“

2. Dilemma (Mario, 16)

„Ich komme gerade von einem Auslandssemester in den USA und dort hatte ich die Möglichkeit, ein für mich maßgeschneidertes Studienprogramm auszuwählen. Ein paar Pflichtfächer und der Rest war frei wählbar. In Österreich wird alles in einen Topf geschmissen und dann „Schau ma mal“. Klassisch österreichisch. Mich nervt das. Die Diskussion geht seit hundert Jahren, aber alles bleibt gleich. Bin ich der Einzige, wenn ich sage: Das österreichische Bildungssystem ist nicht mehr zeitgemäß. Ich gehe in die Oberstufe in einer AHS in der Steiermark.“

3. Dilemma (Andi 22)

„Ich habe seit 2 Jahren eine Freundin. Ich bin aber nie über meine Ex, die damals mit mir Schluss gemacht hat, hinweggekommen. Meine Ex hatte in den 2 Jahren auch wieder einen Freund, nun ist sie wieder Single. Ich mag meine Freundin sehr, liebe aber meine Ex! Soll ich mit meiner Ex Kontakt aufnehmen und wenn sie mich zurück nimmt, gehe ich zu ihr zurück und wenn sie es ablehnt, halte ich es geheim?“

„Frag das ganze Land - die Ö3-Community-Show“ mit Gabi Hiller und Philipp Hansa, 14. Jänner 2017