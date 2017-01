Georgia May Jagger

Haarfarbe 2017: „Blorange“ ist das neue Schwarz

Je kälter die Temperaturen draußen, desto mehr Wärme wünscht man sich: Der neue Haartrend bringt den Frühling erstaunlich nah.

Sie hat den Namen des neuen Trends geprägt: Georgia May Jagger, die Model-Tochter der Musiklegende Mick Jagger, war eine der ersten die sich an den neuen Look herangetastet hat und damit weltweit Menschen inspiriert.

So much fun learning to surf with my girl @xococoho and a beautiful dinner at the ecology garden to celebrate @volcomwomens recycled swimwear line #caughtupinagoodthing Ein von Georgia May Jagger (@georgiamayjagger) gepostetes Foto am 14. Sep 2016 um 16:34 Uhr

Tropical 🍃🌴🌱 Ein von Georgia May Jagger (@georgiamayjagger) gepostetes Foto am 9. Aug 2016 um 11:00 Uhr

Als Erfinderin der pastelligen Mischung aus Orange und Blond gilt die britische Haitstylistin Alex Brownsell als Trendsetterin, die beweist, dass etwas Haarfarbe Buntheit in die tristen Wintermonate bringt.

New @gucci beauty 👄💅🏽💗 hair by meeee. Art direction @christophersimmonds styling @franburns set by @davidjameswhite_ Ein von alexbrownsell (@alexbrownsell) gepostetes Foto am 18. Jul 2016 um 12:51 Uhr

Der Name erinnert an die Blutorange, die aufgeschnitten mit kraftvollen Orangetönen und rötlichen Leuchten begeistert.

Back to work. Making colours 🎨 💁 Ein von alexbrownsell (@alexbrownsell) gepostetes Foto am 30. Aug 2016 um 7:46 Uhr

So einfach kannst du das nachmachen

Going, going peach....🍑 hair by Abby! #pink #peach #wellahair #wellauk #bleachlondon #awkwardpeach #pinkdream Ein von Dazzelz Hair (@dazzelz_hair) gepostetes Foto am 4. Okt 2016 um 7:13 Uhr

Wer bereits blonde oder hell gefärbte Haare hat, kann entspannt das Blondieren überspringen und direkt den gewünschten Ton auftragen.

Besonders nach mehrmaligem Auswaschen wird die Farbe den gewünschten Ton erreichen, wie zahlreiche Fans der Haarfarbe auf Social Media beweisen:

Princess Peach 🍑 (#bleachlondon #awkwardpeach with a dash of #rosé) Ein von charlotte🦄 (@charliwho) gepostetes Foto am 17. Mär 2016 um 9:12 Uhr

What even is my hair colour 😊 #awkwardpeach #bleachlondon Ein von Daisy ✨ (@daisycatling) gepostetes Foto am 17. Mai 2016 um 10:46 Uhr

Ob lange oder kurze Haare, mit Extensions oder als Strähnchen: An jedem Menschen sieht der neue Haartrend erfrischend gut aus!

Hair inspo for tomorrow 🙌 #rosegoldhair #rose #awkwardpeach #bleachlondon #goals #dayoff #happyhairdyeday #changeisgood Ein von sarah effie turner (@effie_daisy) gepostetes Foto am 18. Apr 2016 um 14:16 Uhr

(Anastasia Lopez)