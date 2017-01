Atletico Madrid hat die älteste Fußballeskorte der Welt

Bei ihrem vergangenen Spiel sind die Kicker von Atletico Madrid nicht wie üblich mit ihren jüngsten Fans an der Hand ins Stadion eingelaufen, sondern mit ihren ältesten.

Der Club hat die ältesten Vereinsmitglieder auf den Rasen gebeten, um die Mannschaft aufs Spielfeld zu eskortieren. Statt quirrliger, kleiner Mädchen und Buben sind Pensionisten mit grauen Haaren und Gestöcken auf den Rasen gekommen - mit verbundenen Augen. Die Fans wussten nicht, was man mit ihnen vorhatte. Erst mitten im ausverkauften Stadion durften sie die Augenbinden abnehmen und wurden von den Zuschauern bejubelt.

Lovely gesture! @atletienglish's mascots today were not kids, but the club's oldest season tickets holders. 👴👵👏https://t.co/tIxHdxcpCU pic.twitter.com/VeLqqZrQkh