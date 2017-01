Dieser Billard-Trickstoß hat elf Stunden Vorbereitung benötigt

Rein technisch gesehen ist das, was da in der Allstars Sports Bar in Bristol geschafft wurde, gar kein Trickstoß, sondern ein Trickschlag. Der erste Ball wird nämlich mit einem Golfschläger auf die Reise geschickt. Weniger beeindruckend ist seine Laufbahn deshalb trotzdem nicht.

Neun Billardtische, zahlreiche Queues, mehrere Ebenen und ein Finish auf der Bar - das sind die Zutaten für diesen zweiminütigen Trickstoß der Sonderklasse! (WJLED)