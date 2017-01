Blutige „Hölle“ mit Moretti, Palfrader und Co.

Oscarcar-Preisträger Stefan Ruzowitzky kehrt nach seinem Hollywood-Ausflug zum österreichischen Film zurück und bringt mit „Die Hölle“ einen extrem harten Actionthriller vor Wiener Originalschauplätzen in die Kinos. Mit dabei Tobia Moretti und Robert Palfrader.

Inhalt

Özge (Violetta Schurawlow) chauffiert mit ihrem Taxi Besoffene und andere Verhaltenskreative durch die Nacht. Eine harte Nacht, die noch härter wird, als Özge zufällig Zeugin eines Mordes im Nachbarhaus wird: Das Opfer, eine Prostituierte, wurde regelrecht hingerichtet. Und der Mörder hat Özge gesehen. Personenschutz erhält die junge Frau allerdings keinen: Der ermittelnde Kommissar Christian Steiner (Tobias Moretti) behandelt diesen Fall wie alle anderen mit einer Mischung aus urösterreichischer Wurstigkeit und einer fetten Prise Chauvinismus.

Helfen kann ihr niemand, schon gar nicht als eines Nachts der Mörder bei ihr im Taxi sitzt, ein blitzendes Messer zückt und Özge nach langem Kampf und spektakulärer Verfolgungsjagd gerade noch einmal mit dem Leben davon kommt. Je tiefer sich das Grauen in ihr Leben hinein gräbt, desto schneller zerrt es Özges eigene, ganz private Hölle ans Tageslicht...

P.A.Straubingers Filmkritik

Die Geschichte selbst kommt über TV-Krimi-Niveau zwar nicht hinaus, aber die Umsetzung ist deutlich besser und härter und braucht sich wie die Schauspieler im internationalen Vergleich nicht zu verstecken.

Gut gemachtes Genre-Kino aus Österreich - das bringt einen Extrapunkt, denn harte Action an Wiener Originalschauplätzen gibt’s nicht oft. In diesem Sinn wünsche ich gute Unterhaltung in „Die Hölle“.

Bringt 7 von 10 blutig-düstere Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Filminfo

Action-Thriller / Österreich 2017

Darsteller: Tobias Moretti, Violetta Schurawlow

Regie: Stefan Ruzowitzky

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 19. Jänner 2017 (P.A. Straubinger)