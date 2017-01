Die Feier rund um den Spatenstich zur Errichtung eines neuen Stadions für die Golden Stare Warriors hatte einen ganz klaren Höhepunkt: tanzende Bagger.

Das Basketballteam der Golden State Warriors bekommt eine neue Arena und lud zum Spatenstich. Alle Stars waren gekommen. Die Show wurde ihnen allerdings von drei tonnenschweren Baggern gestohlen, die zu den Klängen des Donauwalzers eine sehenswerte Choreografie boten:

THE CRANES ARE DOING A SYNCHRONIZED DANCE WHAT IN THE HELL IS GOING ON pic.twitter.com/VfbbcsFGx5