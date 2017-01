Kein Abseits, fliegende Wechsel: Fußball neu?

Die Teilnehmer-Anzahl bei der WM 2026 auf 48 zu erhöhen ist nur der Anfang gewesen. Die FIFA will den Fußball grundlegend ändern, dafür sorgen soll der neue technische Direktor Marco van Basten, der ehemalige Stürmerstar der Niederländer.

Geht es nach Marco van Basten, könnte Fußball bald so rasant wie Eishockey werden. Seine Vorschläge sehen grundlegende Änderungen des klassischen Fußballreglements vor:

Mehr Tore ohne Abseitsregel

Die wohl einschneidendste Maßnahme: Marco van Basten will das Abseits abschaffen und damit das taktische Mauern in der Verteidigung unterbinden - so sollen mehr Tore fallen. Der Niederländer weiß wohl, dass es einen Aufschrei dagegen geben wird, aber der Fußball brauche diese Revolution.

Patrick Seeger / dpa / picturedesk.com

Marco van Bastens Ideen

Abseits abschaffen

Zeitstrafen statt gelber Karten

Eine Obergrenze für Fouls, ähnlich wie im Basketball.

Mehr als drei Spielerwechsel erlauben.

Fliegende Spielerwechsel.

Die Spieluhr in der Schlussphase bei Fouls anhalten, um Zeitschinden zu verhindern.

Shoot out statt Elferschießen - der Spieler läuft aus 25 Metern alleine auf den Torhüter zu.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 18. Jänner 2017 (Michi Kasper)