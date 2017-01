Wolfgang Pfleger/Hitradio Ö3

Neuvorstellung: „Find my Love“ von Thomas David

Für sein neues Album „to love“ hat sich Thomas David zwei Jahre Zeit genommen. Jetzt gibt es den ersten, ungewohnt rockigen Vorgeschmack.

Wieder am Start

Es fühlt sich an wie ein Comeback. Auch wenn Songs aus seinem Debütalbum „Able“, das er vor vier Jahren veröffentlicht hat, noch immer gerne auf Ö3 gehört werden. „Ich wollte mich einfach ein bissl aus dem Spiel nehmen“, sagt der sympathische Steirer, dem der Hype rund um seine Person zwischenzeitlich schon ein bissl zu viel gewesen ist. Jetzt aber bringt er sich wieder in Erinnerung. Thomas David rockt 2017. Zumindest für seine Verhältnisse:

Like a Rockstar

„Find my Love“ heißt der neue Song, der eine Brücke zwischen dem ersten und dem zweiten Album bilden soll. Ein energiegeladener Tune, bei dem Thomas David stimmlich ordentlich andrückt. Ein Song wie geschaffen für die Bühne. „Darauf freue ich mich schon am meisten“, sagt er, „endlich wieder live zu spielen – das ist alles, was ich bin und was ich kann.“ Tourstart ist am 24. März in Wieselburg. Am Tag, an dem auch sein neues Album „to love“ erscheint.

Das ist Thomas David

Mit viel Liebe

Im Frühling dreht sich bei Thomas David also alles um die Liebe. In all ihren Facetten. Von hoch oben auf Wolke 7 bis ganz unten am Boden zerstört. In „Find my Love“ geht’s darum, die Liebe zu sich selbst zu finden. „Man muss bei sich selbst anfangen“, sagt Thomas David, „wenn man sich selbst liebt, dann ist es gar nicht mehr so schwer, jemand anderen zu lieben.“ Seine Fans werden ihn beim Wort nehmen. Und auch den neuen Sound lieben.

Clemens Stadlbauer präsentiert die Rot-Weiß-Rot-Hits

Milenko Badzic

