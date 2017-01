Lady Gaga vor Super Bowl: „Ich plane das, seit ich vier war“

Pop-Sängerin Lady Gaga bereitet sich rund zwei Wochen vor dem Super Bowl auf ihren Auftritt vor einem Millionen-Publikum vor.

„Wir haben ein Zelt mit einer Tanzfläche in meinem Garten aufgebaut, um zu üben“, schrieb die Musikerin am Mittwoch (Ortszeit) bei Instagram:

In einem Clip eines Sponsors ist zu sehen, wie Lady Gaga und ihre Tänzer die Choreographie zu ihrem Hit „Bad Romance“ in Los Angeles einstudieren:

Hold on to your hats! Your first look #BTS of #PepsiHalftime as @RICHYSQUIRREL gets @LadyGaga's dancers ready to make us 🙀🙀🙀 Feb 5th! pic.twitter.com/NlteGrS7Wa