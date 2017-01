Tina Ritschl/Hitradio Ö3

Bilderbuch: 49 Prozent Hass, 51 Prozent Liebe

Große Gäste im „Ö3-Wecker“: Bilderbuch. Mit ihrem „Bungalow“ im Gepäck haben Maurice und Peter von ihren Anfängen erzählt - zum Beispiel, dass sie schon vor ihrer Karriere als Musiker von der Kunst gelebt haben - allerdings weniger kreativ als heute.

Mittlerweile machen die Herren von Bilderbuch ausschließlich das, was sie am meisten lieben: Musik. Das war allerdings nicht immer so. Vor der Karriere als Musiker haben Maurice und Peter zeitweise gemeinsam als Museumswärter gearbeitet. Maurice war nebenbei auch Eisverkäufer. Coolness verkauft er immer noch, mittlerweile allerdings auf der Bühne und im Radio. Der Song „Bungalow“ gehört derzeit zu den beliebtesten in der Ö3-Playlist. Liegt vielleicht auch an dem ungewöhnlichen Text - Robert Kratky hat diesbezüglich nachgefragt:

Hass und Liebe

Man kennt sie. Und? Man liebt sie. Oder man hasst sie. Dazwischen gibt es nichts - und das ist Bilderbuch auch ganz recht: „Das ist ganz wichtig. Ein Popsong muss mir immer eine Strangeness geben, weil wenn er dir egal wäre, dann wäre er wieder wurscht. Und in drei Jahren hört keiner einen Song, der wurscht ist!“ Hass und Liebe gehören für Bilderbuch zum Job. Das ideale Verhältnis? 49 Prozent Hass, 51 Prozent Liebe. "Die Leute brauchen was zum Diskutieren. Wenn alle sagen, ‚naja, geht sich eh aus, is eh wurscht‘, hat man keine Diskussionsbasis.

