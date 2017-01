Eis: Winter vs. Zeller See - 1:0

Wer derzeit in der Region Zell am See-Kaprun Urlaub macht, darf sich über einen besonderen Anblick freuen: Der Zeller See ist komplett zugefroren.

Wie der Blick über die Webcam zeigt, ist die Eisschicht am Zeller See in den vergangenen Tagen immer größer geworden. Schlussendlich ist der See komplett unter dem Eis verschwunden. Zuletzt hatte der Zeller See im Jahr 2013 eine tragfähige Eisfläche.

Mit der Drohne über den See

Wer selbst nachschauen will, wie lange sich das Eis auf dem See hält, kann entweder an den Zeller See fahren oder via fotowebcam.eu live einen Blick auf den See werfen.

„Ö3-Wetter“ um 13 Uhr mit Nicola Biermair, 19. Jänner 2017 (WJLED)