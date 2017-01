Pagro

Gefährdung: Produktrückruf von Frozen-Frühstückset

Eine Überprüfung der Metall-Lässigkeit gemäß der Keramikverordnung hat auffällige Cadmium- und Kobalt-Lässigkeiten ergeben.

Die Cadmium-Lässigkeit überschreitet den Grenzwert zwar nicht, wird aber dennoch als hoch eingestuft und kann im Falle einer täglichen Benützung des Sets (Teller und Schüssel) die tolerierbare Aufnahmemenge im ungünstigsten Fall überschreiten. Das Produkt entspricht daher nicht den allgemeinen Anforderungen und wird als gesundheitsschädlich beurteilt.

Was ist Cadium?

Cadmium ist ein Schwermetall, das auf Grund von Gesteinserosionen und Vulkanismus sowie durch Emissionen der Industrie in der Umwelt weit verbreitet ist. Aus der Umwelt gelangt Cadmium auf verschiedenen Aufnahmewegen in Lebensmittel. Cadmium reichert sich vor allem in der Niere an, und diese kann bei einer lang andauernden oralen Aufnahme geschädigt werden. Auch Schädigungen am Knochengewebe werden beschrieben.

Wie kann ich das Produkt zurück geben?

Kunden und Kundinnen, die dieses Produkt bei Pagro Diskont gekauft haben, werden gebeten, das Produkt in eine Filiale zurückzubringen. Sie erhalten den Kaufpreis zurückerstattet. Ein Kaufbeleg ist nicht notwendig. Kunden können sich im Falle von Fragen an kundeninfo@pagro.at wenden.