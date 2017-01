LuxuryEstate.com

So lebt es sich in der teuersten Villa der USA

Die teuerste Villa der USA steht zum Verkauf. Ob Champagner-Flipper, ein Infinity-Pool oder eine vierspurige Bowlingbahn: diese Villa bietet mehr, als das Herz begehrt.

Wer momentan auf Wohnungssuche ist, sollte sich dieses Schmuckstück nicht entgehen lassen: Die teuerste Villa Amerikas sucht nach neuen Eigentümern und Eigentümerinnen und lässt wohl keinen Wunsch offen.

Es gibt eine Bowligbahn mit silbernen und goldenen Kugeln, eine Wand aus Süßigkeiten und einen Fernseher mitten im Pool, Wem das noch nicht genug erscheint kann die dazugehörigen 130 Kunstwerke bestaunen,sich am Helikopter mit Landeplatz erfreuen und seine neuen sieben Bediensteten kennenlernen. Kostenpunkt? 250 Millionen Dollar kostet die Villa mitten in Bel Air in Los Angeles.