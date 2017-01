2014 DreamWorks Animation L.L.C.

Warum wir heute den Ehrentag der Pinguine feiern

Pinguine stehen ganz weit oben auf der Liste der süßesten Tierchen. Also nicht offiziell. Also eigentlich stehen sie auf gar keiner Liste. Trotzdem: wir feiern am 20. Jänner den Ehrentag der Pinguine.

Und weil die flugunfähigen Seevögel so unfassbar niedlich sind, haben wir ein paar niedliche Tierchen für euch rausgesucht.

Sechs Fakten über Pinguine

1. Starten wir mit den Zwergpinguinen. Wusstet ihr, dass diese nur rund 30 cm groß werden?

2. Kaiserpinguine sind in der Lage 18 Minuten lang unter Wasser zu bleiben.

3. Bis zu 1,80 cm hoch können sie aus dem Wasser heraus springen.

4. Die meisten Pinguine sind etwas leichter als das Wasser, das sie verdrängen.

5. Die Tiere können bis zu 25 Jahre alt werden.

6. Die meisten sind etwas kurzsichtig, sehen dafür aber scharf unter Wasser.

7. Die ältesten Fossilien ihrer Art sind rund 55 Millionen Jahre alt.

Übrigens: Falls euch ein Tag zu ehren der Pinguine zu wenig ist: Am 25. April feiern wir die süßen Tiere noch einmal. Und wer noch immer nicht genug hat findet hier einen tollpatschigen Zusammenschnitt.

(Lengyel)