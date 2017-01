Sony

„Gravity Rush 2“ - Schwerelos durch Raum und Zeit

Schwerelos durch Raum und Zeit fliegen? Das war bislang nur Hollywood-Stars auf der Leinwand vorbehalten, aber ab jetzt gibt es virtuelle Konkurrenz - mit dem neuen Action-Abenteuer „Gravitiy Rush 2“ im Manga-Look für PS4 darfst du der Physik trotzen.

Gameplay:

Du schlüpfst in die Rolle von „Kat“ - ein akrobatisch begabtes Mädl, dass dank Spezialkräfte die Schwerkraft manipulieren kann und so durch Raum und Zeit springt. Mit ihren erstaunlichen Kräften muss Kat das Geheimnis der seltsamen Gravitationswellen lüften, die im Schatten eines gewaltigen Gravitationssturms durch Hekseville fegen.

Für Neugierige: Es gibt eine Gratis-Demo im PSN-Store.

In der Praxis sieht es dann so aus: Es gibt kein Oben oder Unten - du kannst an Wänden und Decken spazieren oder schwerelos durch die Luft segeln. Ziel des Games ist die Rettung der Welt vor einer Gravitationskatastrophe. Die ausgedehnte Welt ist voller Aufgaben, Herausforderungen und dämonischer Monster. Das Knifflige am Spiel ist es, die Gesetze der Physik zu verstehen und diese für sich zu nutzen.

Die Umgebung im Game ist übrigens sehr hübsch zum Anschauen. Die Ästhetik der französischen „bande dessinée“-Comicbücher ist kunstvoll mit Einflüssen aus dem japanischen Manga und Anime verschmolzen und schafft eine ganz eigene Atmosphäre im Spiel.

Hitradio Ö3/Chang

Fazit:

Aller Anfang ist schwer, denn oft muss man um die Ecke bzw. um die Gravitation denken um Missionen zu erfüllen. Aber sobald man die Gesetze der Physik richtig für sich nutzt, spielt sich das Game recht flüssig, überrascht mit spektakulärer Action. Minuspunkte gibt es für die oft etwas zickige Steuerung.

Kurz: Der gute Mix aus Manga-Comic, Geschicklichkeitgame und viel Luftakrobatik wird Manga- und Actionfans begeistern.

ORF.at

Das Spiel bekommt von mir 7 von 10 Gamecheck-Points - „Gravity Rush 2“ für PS4, vorab für dich getestet.